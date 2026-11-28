La Policía Nacional aprehendió a un hombre de 31 años en los predios del Aeropuerto Manuel Niño, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, por su presunta vinculación con los delitos de robo agravado y privación de libertad.

De acuerdo con la entidad, el ciudadano era requerido mediante un oficio fechado el 24 de noviembre de 2026, emitido por la Fiscalía de Atención Primaria de Bocas del Toro.

La aprehensión se realizó como parte de las acciones del Plan Firmeza, que mantiene la Policía Nacional para ubicar a personas requeridas por las autoridades y dar cumplimiento a la ley.