La Policía detuvo a presunto sospechoso de femicidio en La Chorrera

La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a un hombre en el sector de El Progreso, distrito de La Chorrera, por el presunto delito de femicidio.

Mediante una diligencia de allanamiento, las autoridades detuvieron al individuo requerido por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de femicidio, explicó la Policía en un comunicado.

El hecho ocurrió el 19 de febrero de 2026, donde perdió la vida una mujer que figuraba como pareja sentimental del aprehendido.

El hombre fue trasladado a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste para los trámites correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias del femicidio.