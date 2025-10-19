La Policía detuvo a 148 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional detuvo a 148 personas en operativos realizados a nivel nacional en las últimas 24 horas.

La entidad informó que de ese total, 97 fueron detenidas por oficio, 34 por faltas administrativas, 12 en flagrancia y cinco por microtráfico.

En un comunicado, explicaron que realizaron 18 diligencias de allanamiento, decomisaron siete armas de fuego, nuevo municiones, B/. 20.00 en efectivo, 27 paquetes de drogas, 46 dosis de diversas sustancias ilícitas como: marihuana y cocaína. Además se recuperó un auto.

En materia de tránsito se colocaron 1, 132 boletas, de las cuales sobresalen 203 por exceso de velocidad, 58 por luces no adecuadas, 13 por licencias vencidas, 11 por embriaguez comprobada y 15 por hablar por celular. Se remolcaron 35 vehículos por diversas causas.

En tanto se registraron 139 accidentes de tránsito dejando como saldo 34 lesionados y una victima fatal por atropello en Colón.