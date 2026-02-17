La Policía capturó a 40 personas durante fiesta clandestina en Barraza

Unas 40 personas fueron aprehendidas por unidades de la Policía Nacional durante una intervención realizada en una fiesta clandestina, conocida como “parking”, que se desarrollaba en el sector de Barraza, corregimiento de El Chorrillo.

El subcomisionado Joel Hurtado Llin, jefe de la 8.ª Zona Policial Oeste, informó que las unidades policiales fueron objeto de disparos al momento de ingresar al sitio. En la acción se decomisó presunta sustancia ilícita y un arma de fuego de grueso calibre, junto con sus respectivas municiones.

En un hecho distinto, la entidad también reportó la aprehensión de una persona sospechosa de estar vinculada a un homicidio registrado en el sector de Patio Pinel.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para evitar participar en actividades clandestinas, las cuales suelen derivar en riñas, personas heridas y nuevas aprehensiones. Además, destacó que se mantienen los patrullajes y dispositivos de seguridad con el fin de preservar el orden público y promover la sana convivencia.