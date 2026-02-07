La Policía aprehende a 191 personas en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional aprehendió a 191 personas en el marco del Plan Firmeza. La entidad de seguridad informó que de estas, 144 fueron por oficio, 32 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y cinco por microtráfico.

Según la Policía, se realizaron 79 diligencias de allanamiento; además, se decomisaron 12 armas de fuego, 78 municiones y B/. 36,131.00 en efectivo, y se recuperó un vehículo.

En materia de tránsito, destacaron que se colocaron 986 boletas, de las cuales sobresalen 127 por exceso de velocidad, 61 por luces no adecuadas, 20 por licencias vencidas, ocho por embriaguez comprobada y 14 por hablar por celular. Asimismo, se remolcaron 54 vehículos por diversas causas.