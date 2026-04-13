La operación de la potabilizadora de Chilibre se mantiene al 90%

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, de Chilibre, se encuentra al 90% de su capacidad operativa, mientras equipo especializado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) continúa con las reparaciones en una de las estaciones de bombeo de agua tratada.

“En horas de la mañana de hoy se trasladó un motor a los talleres de la ACP para su reparación y, en paralelo, el equipo del IDAAN se mantiene realizando labores en la estación de bombeo”, explicó la institución.

El IDAAN informó que el pasado sábado, en horas de la noche, se registró una incidencia eléctrica que redujo la operación de la planta al 50%; se procedió de inmediato a realizar las reparaciones que permitieron llevar la operatividad al 90% pocas horas después.