La guerra de Troya: entre mito y la realidad, pruebas que la sustentan

Restos arqueológicos en Turquía respaldan la existencia de una antigua ciudad similar a Ilión

Cortesía | Imagen animada de la guerra de Troya.
Cortesía | Cimientos de la posible ciudadad de Ilión.
Redacción
16 de octubre de 2025

La guerra de Troya, inmortalizada en la Ilíada de Homero, ha sido durante siglos un relato que mezcla heroísmo, dioses y tragedia. Sin embargo, detrás de esta épica narración, arqueólogos e historiadores continúan encontrando pistas que podrían darle sustento histórico a uno de los episodios más fascinantes de la Antigüedad.

En la región de Hisarlik, al noroeste de la actual Turquía, se ubican las ruinas que muchos expertos identifican como la antigua Troya. Este sitio fue redescubierto a fines del siglo XIX por el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, quien halló restos de varias ciudades superpuestas, lo que sugiere que Troya fue destruida y reconstruida múltiples veces a lo largo de su historia.

“Sabemos que en este punto estratégico, una ruta clave entre Europa y Asia, existió una ciudad poderosa que sufrió un conflicto bélico alrededor del siglo XII a.C.”, explicó la arqueóloga turca Elif Saray, miembro del equipo internacional que trabaja en la zona.

Según artículos de la revista National Geographic, entre los hallazgos más significativos que confirman su existencia se destacan muros defensivos de piedra, restos de armas de bronce y evidencias de incendios. Estos elementos, según los especialistas, coinciden con un evento de destrucción masiva. Investigadores del Instituto Arqueológico de Estambul aseguran que la datación por carbono apunta a una gran conflagración en un periodo similar al descrito en los poemas homéricos.

Continúan las investigaciones de la ciudad de Ilión en la actualidad

ML | Las excavaciones en Troya continúan con nuevas tecnologías, como la teledetección por satélite, análisis isotópicos y reconstrucciones 3D, que permiten comprender mejor la estructura de la ciudad y las circunstancias de su caída.

El Instituto Arqueológico de Estambul sustenta que aunque la línea que separa el mito de la historia sigue siendo difusa, los avances arqueológicos confirman que una gran ciudad existió y cayó violentamente, dando fuerza a la idea de que la leyenda de Troya se construyó sobre un hecho real.

De acuerdo algunas fuentes históricas como la de Eratóstenes sitúan el conflicto entre el 1194 y el 1184 a.C.
