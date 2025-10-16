La guerra de Troya: entre mito y la realidad, pruebas que la sustentan

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> Las excavaciones en Troya continúan con nuevas tecnologías, como la teledetección por satélite, análisis isotópicos y reconstrucciones 3D, que permiten comprender mejor la estructura de la ciudad y las circunstancias de su caída.El Instituto Arqueológico de Estambul sustenta que aunque la línea que separa el mito de la historia sigue siendo difusa, los avances arqueológicos confirman que una gran ciudad existió y cayó violentamente, dando fuerza a la idea de que la leyenda de Troya se construyó sobre un hecho real.