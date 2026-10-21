La Gobernación de Panamá cancela el acto de Cremación de Banderas

La Gobernación de la provincia de Panamá anunció la cancelación de la Cremación de Banderas, prevista para el 28 de octubre, actividad con la que tradicionalmente se inician las festividades del Mes de la Patria.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a las graves afectaciones causadas en el interior del país por el sismo de magnitud 7.7 que sacudió a la República de Panamá el pasado 9 de octubre. De esta manera, la institución se suma al esfuerzo nacional de apoyo y solidaridad con las comunidades más impactadas.

Asimismo, la entidad informó que los recursos humanos y logísticos destinados al acto se redirigirán hacia las zonas afectadas para reforzar las labores de asistencia. Dichos equipos trabajarán junto con las demás instituciones que, «como un solo corazón y una sola voluntad», laboran denodadamente para llevar consuelo y soluciones a las familias damnificadas.