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La élite militar de la región en los ejercicios Panamax 2026

Fuerzas especiales de 19 naciones integran tácticas de combate, asaltos anfibios y operaciones acuáticas en Panamá

La élite militar de la región en los ejercicios Panamax 2026
Cortesía | Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (MARSOC).
La élite militar de la región en los ejercicios Panamax 2026
Cortesía | Entrenamiento de Integración de Fuerzas de PANAMAX.
La élite militar de la región en los ejercicios Panamax 2026
Cortesía | Soldados de la Guardia Costera de Belice.
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Cortesía | La Fuerza de Asalto Marítimo, en baja luminosidad.
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Cortesía | El Batallón de Infantería de Marina de República Dominicana.
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Cortesía | El Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios en Panamá Pacífico.
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Cortesía | Miembros de la Unidad Especial de Interdicción y Rescate de Guatemala.
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Cortesía | Miembros del servicio de EE. UU. y fuerzas de naciones socias realizan operaciones.
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Cortesía | Unidad canina.
La élite militar de la región en los ejercicios Panamax 2026
Cortesía | Entrenamiento.
Redacción Metro Libre
10 de agosto de 2026

Fuerzas de defensa y seguridad pública de 19 naciones participan en Panamá en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, enfocado en fortalecer la interoperabilidad y la capacidad colectiva para salvaguardar el Canal de Panamá y mantener la estabilidad regional.

Las operaciones de entrenamiento, desarrolladas en provincias como Colón, Panamá Oeste y el área de Panamá Pacífico, incluyen asaltos anfibios, inserciones en selva, abordajes en helicópteros Chinook y simulacros de combate con la participación de unidades especiales de Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, Belice, Panamá, Colombia y Ecuador.

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