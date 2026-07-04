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La Dirección Regional de Educación pide reforzar medidas de prevención por lluvias en la Comarca Ngäbe Buglé

La Dirección Regional de Educación pide reforzar medidas de prevención por lluvias en la Comarca Ngäbe Buglé
Redacción Web
04 de julio de 2026

La Dirección Regional de Educación de la Comarca Ngäbe Buglé exhortó a los directores de los centros educativos a reforzar los protocolos de seguridad y prevención ante la persistencia de las intensas lluvias, especialmente en la región de Ñö Kribo, donde se mantienen condiciones de riesgo por crecidas de ríos, quebradas y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con la entidad, estas condiciones representan un peligro para estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo. Por ello, recordó que el Decreto Ejecutivo N.° 49 de 2025 faculta a las autoridades educativas a suspender temporalmente las clases cuando existan situaciones fortuitas o de fuerza mayor que pongan en riesgo a la comunidad educativa.

La Dirección Regional indicó que, en caso de que un plantel decida suspender las clases, la medida deberá ser comunicada de inmediato para su seguimiento, aprobación y coordinación de las fechas de recuperación, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Asimismo, hizo un llamado a estudiantes, padres de familia y docentes a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de gestión de riesgos. Entre ellas, evitar el cruce de ríos, quebradas o zonas inundadas mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

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