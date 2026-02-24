La Defensoría del Pueblo investiga posible vulneración de derechos en caso de docente destituido

Un equipo de la Defensoría del Pueblo investiga posibles vulneraciones de derechos en torno a la destitución del docente Alcibíades Atencio, del Colegio Jepta B. Duncan, Patsy Cabezas.

De la entidad informaron que se realizará una revisión del proceso conforme al mandato institucional, y que desde el pasado 12 de febrero le brindan atención y acompañamiento al caso del educador, luego que acudiera a la entidad tras su separación del cargo.

Por su parte, el docente Atencio expresó sentirse satisfecho con el proceso que se lleva adelante en la Defensoría, destacando la atención recibida y la disposición de la entidad para analizar su situación.