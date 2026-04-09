La CSS presenta denuncia penal tras detectar red de fraude con pensiones alimenticias

La administración de la Caja de Seguro Social (CSS) presentó denuncias penales ante las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades por prácticas irregulares detectadas en el sistema de planillas de la institución, en las que están involucrados varios funcionarios.

Tras una investigación interna, el informe detalló que los implicados simulaban pensiones alimenticias para generar descuentos directos en sus salarios, los cuales eran utilizados para realizar pagos a una mueblería. Este mecanismo servía como una fachada fraudulenta para cancelar deudas particulares, utilizando indebidamente el sistema de pagos de la entidad.

“Esta conducta es una falta grave y una clara violación a la ley, así como a los principios de transparencia que rigen la institución”, remarcó la CSS en un comunicado oficial.

La entidad reveló que ya se han adoptado medidas disciplinarias contra los involucrados y advirtió que no tolerará este tipo de acciones. Asimismo, aseguró que continuará reforzando sus controles internos para prevenir y sancionar cualquier otra irregularidad.