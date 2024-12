“La CSS no tiene mucho tiempo”

Juan Alberto Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) advirtió del riesgo que tiene el país de perder el grado de inversión si no se aprueban pronto las reformas a la ley actual de la Caja de Seguro Social (CSS).

Durante su intervención en la Comisión de Salud, el día de ayer, el empresario también señaló que la propuesta del Ejecutivo es “un híbrido, una combinación de las solicitudes de todos los que estuvimos en la mesa”.

“Si este proyecto de ley no es aprobado, vamos a perder el grado de inversión. Eso significa un costo automático en nuestras hipotecas, aumentos en prestamos de autos, personal, empresarial y la parte gubernamental”, expresó el líder empresarial.

Añadió que “tenemos una lupa sobre nosotros, el mundo entero está viendo lo que estamos discutiendo en estos momentos. Estas calificadoras están viendo que decisiones tomamos en este asunto para ver el riego de inversión a futuro”.

Arias indicó que se debe tomar una decisión lo más pronto posible. “Hablamos de los tiempos... A mí me gusta ponerle meta a las cosas, porque este es un tema que le preocupa a toda la ciudadanía, sino ponemos un termino de tiempo, que ustedes (los diputados) decidirán si se extiende o no, aquí vamos a estar parados en diciembre de 2025 y cuidado en 2026. La CSS no tiene mucho mas tiempo, hay que tomar las decisiones correctas lo antes posible”, remarcó el presidente de la CCIAP. Arias además dijo que lamenta que “no se le tome en cuenta a la juventud en decisiones cruciales como es el tema de la CSS”.