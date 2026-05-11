La CSS niega desabastecimiento de reactivos en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid

La Caja de Seguro Social (CSS) negó este lunes, 11 de mayo, que exista un desabastecimiento de reactivos de laboratorio en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y aseguró que mantiene cobertura total en los servicios destinados a hospitalización y urgencias.

En un comunicado, la CSS “desmiente las informaciones sobre un supuesto desabastecimiento de reactivos de laboratorio en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid”.

La institución también señaló que lamenta “la difusión de informaciones inexactas que no reflejan la realidad operativa de los servicios de salud y que pueden desmotivar la asistencia de pacientes a sus controles y pruebas diagnósticas, con posibles consecuencias graves para su salud”.

Según la CSS, actualmente el Complejo Hospitalario mantiene “una cobertura del 100 % en los servicios de laboratorio destinados a hospitalización y urgencias”, mientras que el área de consulta externa registra “una cobertura superior al 80 % en la realización de pruebas de laboratorio”.

La entidad agregó que ha destinado recursos para asegurar el funcionamiento de los laboratorios y que en los próximos días reforzará el abastecimiento de reactivos provenientes del Almacén Central.

Además, informó que habilitó en la plataforma Mi Caja Digital una opción para verificar la disponibilidad de pruebas de laboratorio en distintas instalaciones de salud.

De acuerdo con la CSS, a través del portal Mi Caja Digital, en la sección “Búsqueda de resultados”, los pacientes pueden consultar sus resultados de laboratorio de manera digital.