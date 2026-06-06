La CSS fortalece sus servicios con la graduación de 23 odontólogos

La Caja de Seguro Social realizó este su primera ceremonia de graduación para 23 odontólogos que culminaron satisfactoriamente los dos años de internado en distintas instalaciones de la institución a nivel nacional.

La entidad destacó que esta iniciativa busca fortalecer el sistema de salud mediante la formación de nuevos profesionales capacitados para atender las necesidades de la población.

Actualmente, la CSS mantiene a 82 internos de odontología distribuidos en nueve regiones del país, como parte de un programa que contribuye al fortalecimiento de los servicios odontológicos y a la preparación de recurso humano especializado.

Las autoridades resaltaron que este esfuerzo forma parte de las acciones encaminadas a mejorar la atención en salud y ampliar la disponibilidad de profesionales en el área odontológica a nivel nacional.