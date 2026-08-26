La CSS aseguró que hay 50% de abastecimiento de sondas para niños con espina bífida

Han adquirido un 50% de las sondas de cateterización requeridas para niños con espina bífida, insumo utilizado para preservar su salud renal y calidad de vida, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

El tema fue abordado durante una reunión de la Comisión de Salud de la Junta Directiva de la CSS con padres de niños con esta condición.

La presidenta de la Junta Directiva y de la Comisión de Salud, Eusebia Calderón de Copete, señaló que “somos un cuerpo directivo que siempre apoyará la atención de nuestros asegurados, principalmente si se trata de niños y niñas. Le hicimos saber a la asociación que cuentan con nuestro acompañamiento en este proceso”.

Sin embargo, Jennifer Almanza, integrante de la Asociación de Padres y Niños con Espina Bífida, advirtió que el proceso de adquisición enfrenta retrasos debido a que algunas empresas que participan en los actos públicos presentan posteriormente demandas u objeciones.

Almanza hizo un llamado a las empresas proveedoras que cuentan con las sondas y capacidad de respuesta para que presenten la documentación requerida. “De estas sondas depende la salud y la calidad de vida de nuestros hijos”, sostuvo.

La asociación también exhortó a los padres que aún no conocen su labor a acercarse a la Clínica de Espina Bífida, donde reciben orientación de un equipo multidisciplinario y pueden establecer contacto con el grupo de apoyo.

“No estamos solos, somos un colectivo de padres y madres que enfrentamos juntos este reto diario”, subrayó Almanza.

Actualmente, la Clínica de Espina Bífida del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud atiende a 157 niños.