La crisis estructural en Valle de los Cerezos, sin respuestas

Un grupo de residentes de la barriada Valle de Los Cerezos, en el corregimiento de Vacamonte, mantiene un estado de alerta tras años de denunciar graves fallas estructurales en sus viviendas. La situación llegó a un punto crítico esta semana, derivando en cierres de vías el pasado martes 5 de agosto y la planificación de nuevas protestas para este viernes 7 de agosto.

Los propietarios, que suman unas 523 viviendas afectadas según los residentes, denuncian que las estructuras presentan deterioros severos, incluyendo techos colapsados y losas en condiciones precarias. Dalys Bosquez, una de las residentes cuya vivienda fue declarada inhabitable por el Cuerpo de Bomberos, manifestó su frustración ante la aparente inacción de las autoridades.

“El Miviot se presentó hoy (ayer), pero no logramos coordinar un encuentro directo”, señaló Bosquez, quien además advirtió sobre la dificultad de localizar a la promotora original.

Por su parte, Damalier Morales, dirigente comunitaria, sostiene que el problema se arrastra desde hace más de una década. “Tenemos documentos de autorización por parte de los Bomberos y el Mivi (ahora Miviot) para vivir aquí. ¿Cómo es posible que se otorgaran permisos si las condiciones no eran las óptimas?”, cuestionó Morales. Asimismo, los afectados denuncian que las entidades bancarias han sugerido la entrega de las llaves como solución, lo cual es rechazado por los residentes al considerarlo una respuesta insuficiente ante la pérdida de su patrimonio.