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La crisis estructural en Valle de los Cerezos, sin respuestas

Los vecinos han confirmado que, ante la falta de diálogo efectivo con las autoridades competentes, continuarán con sus jornadas de protesta, este 7 de agosto saldrán a las calles otra vez

La crisis estructural en Valle de los Cerezos, sin respuestas
ML | Un techo destruido que cayó sobre la sala.
La crisis estructural en Valle de los Cerezos, sin respuestas
ML | Los restos de cielo raso sobre el piso y sillón.
La crisis estructural en Valle de los Cerezos, sin respuestas
ML | Parte de la losa con señales de óxido y quebrada.
La crisis estructural en Valle de los Cerezos, sin respuestas
ML | Más escombros que se desprendieron del techo.
Lineth Rodríguez
07 de agosto de 2026

Un grupo de residentes de la barriada Valle de Los Cerezos, en el corregimiento de Vacamonte, mantiene un estado de alerta tras años de denunciar graves fallas estructurales en sus viviendas. La situación llegó a un punto crítico esta semana, derivando en cierres de vías el pasado martes 5 de agosto y la planificación de nuevas protestas para este viernes 7 de agosto.

Los propietarios, que suman unas 523 viviendas afectadas según los residentes, denuncian que las estructuras presentan deterioros severos, incluyendo techos colapsados y losas en condiciones precarias. Dalys Bosquez, una de las residentes cuya vivienda fue declarada inhabitable por el Cuerpo de Bomberos, manifestó su frustración ante la aparente inacción de las autoridades.

“El Miviot se presentó hoy (ayer), pero no logramos coordinar un encuentro directo”, señaló Bosquez, quien además advirtió sobre la dificultad de localizar a la promotora original.

Por su parte, Damalier Morales, dirigente comunitaria, sostiene que el problema se arrastra desde hace más de una década. “Tenemos documentos de autorización por parte de los Bomberos y el Mivi (ahora Miviot) para vivir aquí. ¿Cómo es posible que se otorgaran permisos si las condiciones no eran las óptimas?”, cuestionó Morales. Asimismo, los afectados denuncian que las entidades bancarias han sugerido la entrega de las llaves como solución, lo cual es rechazado por los residentes al considerarlo una respuesta insuficiente ante la pérdida de su patrimonio.

07
de agosto volverán a las calles, con la esperanza de los escuchen.
Del Miviot informan que no tiene “competencia cuando se trata de barriada privadas”, que deben hablar con su promotora
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