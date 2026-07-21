La Contraloría investiga denuncias por presunto uso irregular de vehículos oficiales

La Contraloría General de la República informó, a través de un comunicado, que mantiene abiertas investigaciones relacionadas con denuncias ciudadanas por el presunto uso irregular de vehículos oficiales asignados a la Junta Comunal de Pedregal y al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según el comunicado, en el caso de la Junta Comunal de Pedregal una denuncia permitió ubicar un vehículo oficial sin placa reglamentaria ni logotipo institucional visible, estacionado en un edificio residencial privado. De acuerdo con la información recabada, la unidad habría sido trasladada a ese lugar debido a supuestos trabajos de reparación en los estacionamientos de la junta comunal.

Asimismo, la entidad indicó que también verifica una denuncia relacionada con un vehículo oficial del MOP asignado al jefe de Auditoría Interna de esa institución.

La Contraloría señaló que elabora los informes técnicos correspondientes para determinar si existen méritos para iniciar acciones legales y, de ser necesario, presentar denuncias formales ante el Ministerio Público, conforme al procedimiento aplicado en investigaciones similares, como la realizada en la Junta Comunal de Ancón.

De acuerdo con el comunicado, estas actuaciones forman parte de las recientes inspecciones nacionales efectuadas en diversas instituciones públicas para fortalecer la fiscalización, promover el uso adecuado de los bienes del Estado y atender oportunamente las denuncias ciudadanas.

Finalmente, la Contraloría reiteró, en el comunicado, su compromiso con la transparencia y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier presunto uso indebido de los bienes del Estado a través de la Línea 100 o de los canales oficiales de redes sociales de la institución.