La Comarca Emberá Wounaan abre proceso para elegir al nuevo cacique

La Comarca Emberá Wounaan anunció que dio inicio al proceso de renovación de sus autoridades tradicionales, una ruta que culminará en marzo de 2027 con la elección del nuevo Cacique o Cacica General y la nueva junta directiva del Congreso General.

El proceso electoral fue anunciado por las autoridades tradicionales de la comarca, quienes dieron a conocer el calendario de congresos regionales que servirán como antesala al Congreso General, donde participarán representantes de las 41 comunidades que conforman este territorio indígena.

El presidente del Congreso Regional de Cémaco, Milán Ají, informó que esta fase se desarrollará en noviembre de este año en la comunidad de Capetí, ubicada en el río Tuira, con la participación de las 29 comunidades que integran esa región.

Mientras que el presidente del Congreso Regional de Sambú, Vienmire Cuñapa, anunció que el encuentro regional se realizará en diciembre en la comunidad de Puerto Indio, con la participación de los electores de las 12 comunidades que forman parte de esa zona.

El presidente del Congreso General de la Comarca Emberá Wounaan, Cirilo Peña, explicó que la convocatoria responde al cierre del período de la actual junta directiva, previsto para abril de 2027, por lo que se activado el proceso establecido en la normativa comarcal.

Peña detalló que el Congreso General se celebrará en marzo de 2027 y posteriormente, los días 7 y 8 de abril, se realizará la toma de posesión de las nuevas autoridades en el Salto de Chucunaque.

Por su parte, el Cacique General de la Comarca Emberá Wounaan y presidente de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), Leonides Cunampia, destacó que este proceso representa el ejercicio de la democracia tradicional y el fortalecimiento de la organización indígena.

La elección del nuevo Cacique o Cacica General y de la directiva del Congreso General se realizará mediante el sistema tradicional conocido como Fila India, en el que participarán los electores de las 41 comunidades de la comarca.