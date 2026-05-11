La Cámara Marítima otorga becas a cadetes de la UMIP por proyecto sobre microplásticos

La Cámara Marítima de Panamá otorgó becas a cadetes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá por su exposición en inglés del proyecto científico “Nanotecnología contra los microplásticos: uso de nanopartículas magnéticas para la limpieza de los océanos”.

La propuesta presentada por los estudiantes estuvo enfocada en el uso de nanotecnología para combatir la contaminación marina causada por microplásticos.

Según la Cámara Marítima, el reconocimiento tomó en cuenta el dominio del idioma inglés, así como el enfoque científico y ambiental del proyecto.

El presidente de la CMP, René Gómez, señaló que “el futuro del sector marítimo panameño dependerá en gran medida de la preparación de sus nuevas generaciones, especialmente en áreas como el dominio del idioma inglés, la innovación y la tecnología”.

Gómez agregó que la organización continuará impulsando programas de becas y apoyo académico, además de iniciativas para fortalecer el aprendizaje del inglés desde las escuelas.

Por su parte, autoridades de la UMIP agradecieron el respaldo de la Cámara Marítima y destacaron la importancia de promover proyectos relacionados con innovación, excelencia académica y conciencia ambiental.