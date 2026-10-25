La APEDE pide acelerar la reconstrucción y reactivar la economía en las zonas afectadas por el sismo

La reconstrucción de viviendas, la recuperación de los empleos y la reactivación de los pequeños negocios deben ser prioridades en las provincias afectadas por el terremoto, planteó la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

En un pronunciamiento divulgado este domingo 25 de octubre, su presidente, Alberto López Tom, destacó que la recuperación debe garantizar hogares seguros, restablecer los medios de vida de las familias y permitir que los estudiantes continúen sus clases en condiciones adecuadas.

APEDE señaló que la asistencia inmediata debe mantenerse donde sea necesaria, mientras se avanza hacia soluciones habitacionales permanentes que contemplen servicios básicos, terrenos adecuados y acompañamiento técnico. También advirtió que las soluciones deben tomar en cuenta las condiciones climáticas, las actividades productivas y los vínculos comunitarios de cada región.

De acuerdo con el balance preliminar de Sinaproc citado por el gremio, con corte al 21 de octubre se habían evaluado 11,321 viviendas. De estas, 2,890 presentaban daños totales y 6,874 daños moderados o parciales.

Asimismo, con base en cifras del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) al 20 de octubre, 5,628 personas, agrupadas en 1,051 familias, permanecían en 126 albergues.

Apoyo a pequeños negocios

La asociación también pidió agilizar las inspecciones de los establecimientos afectados y facilitar su reapertura segura. Entre las medidas que propone evaluar según cada caso están el financiamiento, los períodos de gracia, las facilidades de pago y el apoyo para recuperar inventarios.

Además, instó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y a otras instituciones a coordinar con el sector privado y los gremios locales una estrategia para impulsar la producción agropecuaria, el turismo, el comercio y los emprendimientos.

APEDE consideró que la contratación de empresas, trabajadores y proveedores locales puede contribuir a recuperar empleos y mantener circulando los recursos en las propias comunidades.

Transparencia en el uso de las donaciones

El gremio valoró la iniciativa del Gobierno de crear un fideicomiso para canalizar las donaciones del sector privado y pidió que entre en funcionamiento a la brevedad.

También subrayó la importancia de informar cuánto dinero se recibe, cómo se utiliza y quiénes se benefician, con el fin de garantizar la transparencia y mantener la confianza de los donantes.

El pronunciamiento reconoció, además, el aporte de voluntarios, empresas, organizaciones sociales e instituciones públicas, así como la labor de Sinaproc y los estamentos de seguridad durante la emergencia.

Educación y prevención

APEDE pidió que la recuperación incluya la rehabilitación de los centros educativos que lo requieran y alternativas seguras para garantizar la continuidad de las clases. En el documento, el gremio citó cifras del Mides que registraban a 327 niños de hasta cuatro años y 865 menores de entre cinco y 17 años entre las personas albergadas.

La organización también planteó incorporar la prevención y la gestión del riesgo en las obras de reconstrucción, ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y la posibilidad de futuras emergencias.

Para APEDE, la recuperación de las provincias de Azuero, Coclé y Veraguas debe ir más allá de reparar viviendas e infraestructura: requiere proteger empleos, reactivar la actividad productiva y devolver a las familias las condiciones para recuperar su autonomía económica.

“La emergencia exige solidaridad. La recuperación exige acción, coordinación y resultados”, concluyó López Tom.