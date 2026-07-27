La ANTAI sanciona a alcaldesa de Arraiján Stefany Peñalba por contratación de dos primos

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, fue sancionada con una multa equivalente al 50% de su salario mensual por la contratación de dos primos hermanos para laborar en la institución, una situación que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) determinó como un caso de conflicto de intereses.

Según informó la ANTAI, aunque ambos familiares presentaron su renuncia en enero del presente año, la contratación vulneró las disposiciones del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. Además, la entidad recomendó la destitución de una funcionaria que mantenía un vínculo de afinidad con la alcaldesa, al ser madre de los hijos de uno de los familiares contratados.

La ANTAI señaló que estas decisiones forman parte de varias investigaciones administrativas que culminaron con sanciones y recomendaciones de destitución contra servidores públicos por faltas a la normativa vigente.

Entre los casos reportados, la entidad sancionó a diez funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) por nepotismo, al comprobar que laboraban junto a familiares dentro de la misma unidad administrativa. También impuso un descuento del 30% del salario mensual a otra funcionaria de esa universidad por uso inadecuado del tiempo laboral, tras acumular 33 tardanzas en cuatro meses.

En la Caja de Seguro Social (CSS), la ANTAI recomendó la destitución de dos servidoras públicas por incumplimientos relacionados con el registro de asistencia y la falta de controles sobre la jornada laboral.

Además, se aplicaron sanciones a funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) en Coclé por conflicto de intereses, del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) por no cumplir con los requisitos del cargo, del Ministerio de Educación (MEDUCA) en Chiriquí por incumplimiento de jornada laboral y de la Gobernación de Panamá por no reunir los requisitos del puesto.