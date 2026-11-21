La Autoridad Nacional de Aduanas informó que como parte del operativo “Navidad sin Contrabando”, coordinó una acción interinstitucional en el cordón fronterizo entre Panamá y Costa Rica, donde se retuvieron 713 piezas de mercancía de presunto contrabando y se verificó a cinco ciudadanos extranjeros. Según la entidad, uno de ellos estaría presuntamente vinculado con la red criminal Tren de Aragua.

De acuerdo con la entidad, en el operativo participaron unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONTS), y del Servicio Nacional de Migración, quienes inspeccionaron cuatro establecimientos comerciales dedicados a la venta de mercancías en el sector de Paso Canoas.

Durante las verificaciones, inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), retuvieron artículos de diferentes marcas, presuntamente relacionados con infracciones contra la propiedad intelectual. Entre los productos figuran 315 suéteres, 160 zapatillas, 120 chancletas y 118 pantalonetas.

Como parte del procedimiento, las cinco personas y la mercancía fueron trasladadas al cuartel de SENAFRONT en Paso Canoas, donde se realizarán los trámites y las diligencias correspondientes, de acuerdo con las competencias de cada institución.