$!Justicia en pago a los funcionarios

Y.Ortíz | El pago de la primera partida del Décimo Tercer Mes equiparándolo a la forma de remuneración del sector privado, de acuerdo al salario que devenga cada funcionario, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia fue considerado por sindicalistas y economistas como una justa decisión.

”Me parece una deuda pendiente con los servidores públicos, toda vez que son trabajadores y ciudadanos panameños, con igualdad de derechos. Para mí era injusta la discriminación hacia el funcionario público, en especial aquel de carrera. Sin embargo, el tiempo en que ha salido el fallo es desafortunado”, manifestó el analista Carlos Antonio Solís-Tejada.

El especialista recalcó que esta será una responsabilidad del Estado y se debe estar pendiente de las presiones fiscales o de deuda que podrían ocasionar.

Ante este escenario, el economista Augusto García aportó que “el gobierno de manera acertada está cumpliendo con el fallo de la Corte. El impacto al no estar presupuestado va a requerir que se busquen recursos adicionales, a través de la Asamblea con créditos extraordinarios. Hay dos opciones: crear nuevo ingresos, que no existían y por ende no estaban presupuestados o reprogramas el gasto de otras actividades”.

Por su parte Augusto Berrocal, abogado de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (Fenasep), manifestó: “Lo anunciado por el presidente de la República es lo más sensato que pueden hacer. Acatar un fallo. Nosotros ya habíamos dicho que esta tal vez sería una situación menos problemática que la prima de antigüedad, ya que no se excluye a nadie incluyendo a los otros mandos, pero de igual manera le hace justicia a la gran cantidad de trabajadores que están por debajo de mil balboas”.