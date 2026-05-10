Junta Comunal de Ancón asegura colaborar con investigación del Ministerio Público

La Junta Comunal de Ancón informó que la mañana del viernes 8 de mayo de 2026 recibió la visita de funcionarios del Ministerio Público para realizar una inspección en el marco de investigaciones de las que, según indicaron, han tenido conocimiento únicamente a través de publicaciones en medios de comunicación y sobre las cuales no han sido oficialmente notificados.

En un comunicado, la entidad indicó que durante la diligencia, las autoridades comunales pusieron a disposición del Ministerio Público toda la información relacionada con los proyectos y programas que ejecuta la Junta Comunal, los cuales, aseguraron, son informados periódicamente a la comunidad como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, señalaron que la Fiscalía, en cumplimiento de sus funciones, procedió a verificar las evidencias que, según la entidad, contradicen los señalamientos denunciados públicamente.

Finalmente, la Junta Comunal de Ancón reiteró su compromiso con la comunidad, asegurando que continuará trabajando con honestidad, transparencia y esfuerzo, tal como lo ha hecho desde el inicio de su gestión.