Junta Comunal de Ancón asegura colaborar con investigación del Ministerio Público

La Junta Comunal de Ancón informó que la mañana del viernes 8 de mayo de 2026 recibió la visita de funcionarios del Ministerio Público para realizar una inspección en el marco de investigaciones de las que, según indicaron, han tenido conocimiento únicamente a través de publicaciones en medios de comunicación y sobre las cuales no han sido oficialmente notificados.En un comunicado, la entidad indicó que durante la diligencia, las autoridades comunales pusieron a disposición del Ministerio Público toda la información relacionada con los proyectos y programas que ejecuta la Junta Comunal, los cuales, aseguraron, son informados periódicamente a la comunidad como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas.Asimismo, señalaron que la Fiscalía, en cumplimiento de sus funciones, procedió a verificar las evidencias que, según la entidad, contradicen los señalamientos denunciados públicamente.Finalmente, la Junta Comunal de Ancón reiteró su compromiso con la comunidad, asegurando que continuará trabajando con honestidad, transparencia y esfuerzo, tal como lo ha hecho desde el inicio de su gestión.