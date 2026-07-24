Jueza rechaza elevar a causa compleja investigación contra exvicepresidente Carrizo

El Órgano Judicial informó que la jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Keila Martínez, no admitió la solicitud del Ministerio Público para elevar a causa compleja la investigación seguida contra un exvicepresidente de la República por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

Se trata del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien está siendo investigado por este caso relacionado con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que detalla presuntos indicios de enriquecimiento injustificado correspondientes al período comprendido entre 2019 y 2024.

La juzgadora sustentó su decisión en que no se acreditaron los requisitos establecidos en los artículos 502 y 503 del Código Procesal Penal (CPP), al considerar que no existía pluralidad de imputados, víctimas o hechos que justificaran la complejidad del proceso.

Durante la audiencia, Martínez también citó fallos de la Corte Suprema de Justicia relacionados con el principio de legalidad, emitidos el 6 de abril de 2017 y el 21 de diciembre de 2023, además del artículo 15 del CPP, que establece el derecho de las personas a recibir justicia en un plazo razonable.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Patricia Herrera, mientras que la defensa técnica particular estuvo a cargo del abogado Adecio Mojica.