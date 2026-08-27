Jubilados tendrán más descuentos en medicamentos, salud, transporte y servicios

Más descuentos en medicamentos, consultas médicas, cirugías, tratamientos, atención en hospitales, laboratorios, transporte, restaurantes, internet y cable, entre otros servicios, podrían beneficiar a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, tras la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 226 por parte de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, aprobada este jueves, 27 de agosto, con 47 votos a favor, modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, con el objetivo de ampliar el catálogo de productos y servicios que estarán sujetos a descuentos para esta población.

Entre los nuevos beneficios se contemplan rebajas en servicios de salud, incluyendo consultas médicas, cirugías y tratamientos, así como en hospitales, clínicas privadas, laboratorios y centros de imagenología. También se incluyen entradas a actividades recreativas y culturales, servicios de transporte y la adquisición de aparatos ortopédicos como bastones, sillas de ruedas, muletas y caminadoras.

El proyecto incorpora además descuentos en restaurantes, servicios de cable e internet, tarjetas de crédito y débito, pólizas de seguro, consumo de agua, productos de salud e higiene, préstamos hipotecarios, pasajes aéreos y la tasa de aseo.

Durante la discusión del proyecto, los diputados señalaron que los beneficios establecidos serían descontados del Impuesto sobre la Renta y defendieron la iniciativa como una medida de carácter social destinada a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores.

En la sesión de aprobación estuvieron presentes Alfredo Oranges, uno de los coautores e impulsores de la Ley 6 de 1987; Guillermo Cortés, representante del Movimiento Mundo de Jubilados y Pensionados; y Héctor Ávila, del Movimiento Fecha.

La propuesta también toma como referencia compromisos internacionales relacionados con el envejecimiento, entre ellos el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982, que promovió políticas públicas encaminadas a garantizar la seguridad económica y social de las personas mayores.