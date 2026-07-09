Joven panameño destaca en concurso de ensayos para estudiantes de medicina de la WPA 2026

Kevin Bernal, estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad Interamericana de Panamá, fue seleccionado como uno de los 11 finalistas del 5.º Concurso Anual de Ensayos para Estudiantes de Medicina 2026 de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA).

El certamen, respaldado por la Secretaría de las Naciones Unidas – Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, reunió trabajos de 111 facultades de medicina de 48 países de seis continentes, consolidándose como la edición con mayor representación internacional en la historia del concurso. La convocatoria tuvo como tema “Alianzas para los ODS en la implementación de métodos preventivos basados en la ciencia para mejorar la salud mental mundial”, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 de la ONU.

Los ensayos fueron evaluados por un jurado internacional conformado por representantes de la WPA, académicos y especialistas en salud mental, bajo criterios de enfoque, rigor académico, estructura, claridad, originalidad y capacidad de síntesis. Además, los trabajos finalistas fueron revisados para verificar el uso de inteligencia artificial.

La participación de Bernal representa un reconocimiento al talento académico panameño en el ámbito de la salud mental y la investigación.

Sobre este logro, el estudiante destacó: “Como parte de este reconocimiento, mi ensayo será presentado durante las actividades académicas del Congreso Mundial de Psiquiatría, que se celebrará en Suecia este año, y será publicado en el sitio web oficial de la WPA, resaltando mis ideas como autor”.

“Considero que este reconocimiento trasciende el ámbito personal, ya que posiciona a Panamá en un escenario académico internacional de alto nivel y demuestra que estudiantes panameños pueden destacar y competir con éxito en concursos internacionales”, agregó.

Los ganadores del concurso fueron Christine Kim, de la Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos), y Ali Houry, de la Universidad de Balamand (Líbano).