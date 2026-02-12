Jornada gratuita de pruebas rápidas de VIH, hepatitis C y sífilis en la Plaza 5 de Mayo

Personal de Laboratorio y del Programa de ITS/VIH/sida de la Región Metropolitana de Salud realizó una jornada de pruebas rápidas para la detección de VIH, hepatitis C y sífilis en la Plaza 5 de Mayo. Esta actividad de prevención, previa al Carnaval, permitió que alrededor de 100 personas se realizaran los exámenes de forma gratuita, informó el Ministerio de Salud (MINSA).

Al respecto, el jefe regional de Salud Pública, Jonathan Guerra, señaló que los centros de salud de la Región Metropolitana disponen permanentemente de pruebas para la detección de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis.

El doctor Guerra enfatizó la importancia del autocuidado durante las festividades. “Un mecanismo de protección fundamental es el uso del condón o preservativo; además, se debe procurar evitar conductas de riesgo. Si se mantienen relaciones con personas cuya condición de salud se desconoce, lo responsable es protegerse”.

Por su parte, Yuriseth Nelson, coordinadora del Programa de ITS/VIH/sida, subrayó la necesidad de normalizar el diagnóstico. “Con estas actividades buscamos que la población tenga mayor acceso a los diagnósticos y eliminar el estigma asociado al VIH. Hay que tener más temor a desconocer el estado serológico propio que a realizarse la prueba en sí”.

La Región Metropolitana de Salud reportó que, al cierre del año 2025, se contabilizaron 497 casos nuevos de VIH, de los cuales 27 correspondieron a mujeres embarazadas. Las autoridades instan a la ciudadanía a disfrutar de las fiestas con responsabilidad para evitar que estas cifras aumenten en el 2026.