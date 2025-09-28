Investigan muerte de un ciudadano que habría caído de un piso del Complejo de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) lamentó este domingo, 28 de septiembre, el fallecimiento de un ciudadano en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

“La Caja de Seguro Social (CSS) lamenta profundamente el fallecimiento de un ciudadano que, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, habría caído de un piso superior del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid”, indicó la entidad en un comunicado.

Las autoridades de la CSS enviaron “sus más sinceras condolencias a los familiares de esta persona”.

De acuerdo con el comunicado, “funcionarios del Ministerio Público se apersonaron al lugar e iniciaron una investigación para determinar las causas que rodean esta muerte”.