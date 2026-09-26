Investigan ataque armado en Brisas del Golf perpetrado por falsos agentes de la DIJ

Las autoridades investigan un violento hecho registrado en la calle 44 Oeste del sector de Brisas del Golf, donde un grupo de sujetos armados, vestidos con indumentaria similar a la de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), atacó a tiros una residencia tras simular un operativo policial.

De acuerdo con grabaciones de cámaras de seguridad del área, los sospechosos llegaron al lugar durante la madrugada del pasado 25 de septiembre a bordo de una camioneta tipo pick-up y un automóvil. En los videos se observa el momento en que los hombres descendieron de los vehículos, treparon la verja del inmueble y exigieron el acceso a la propiedad al grito de “¡Policía Nacional, abran la puerta!”.

Ante la negativa de los residentes, los agresores lanzaron objetos contra la vivienda y efectuaron múltiples disparos de arma de fuego, tanto contra la estructura como al momento de emprender la huida del lugar.

Desde el Departamento de Comunicación de la Policía Nacional confirmaron que se mantienen investigando el caso para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los involucrados.

El incidente ha generado fuerte conmoción y preocupación por la seguridad entre los residentes de la zona.