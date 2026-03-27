Intensifican el mantenimiento vial en Coclé

Con el objetivo de optimizar la red vial y reforzar la seguridad en la provincia, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecuta un programa continuo de mantenimiento que promedia la aplicación de 180 toneladas de mezcla asfáltica por semana en los distritos de Aguadulce y Penonomé.

Las jornadas recientes se concentraron en el corregimiento de Virgen del Carmen, en Aguadulce, donde las cuadrillas colocaron aproximadamente 80 toneladas de asfalto. Según la programación institucional, las labores se extenderán al corregimiento de Pocrí, con la aplicación de 40 toneladas adicionales para rehabilitar puntos críticos de la zona.

La planificación sostenida contempla intervenciones diarias de entre 45 y 55 toneladas, lo que ha permitido ampliar la cobertura en comunidades como Toabré (Penonomé), Aguadulce cabecera y Barrios Unidos. Estas acciones impactan directamente en la movilidad de residentes, transportistas y usuarios que transitan diariamente por estas rutas.

La directora regional encargada, Sugeith Martínez, destacó que estos trabajos forman parte de una estrategia efectiva para la recuperación de la red vial provincial. “Buscamos garantizar una circulación más segura y eficiente, reduciendo los riesgos asociados al deterioro natural de las carreteras”, señaló Martínez, quien reiteró el compromiso de mantener las jornadas de parcheo y rehabilitación técnica de forma permanente.

El proceso de mantenimiento ejecutado por el MOP incluye la identificación previa de grietas y baches, seguida de una intervención técnica que asegura la durabilidad de la superficie de rodadura en beneficio de la población coclesana.