Instalaciones de salud del Minsa en Alerta Azul durante la Semana Santa

Durante la Semana Santa, 137 instalaciones de salud —entre hospitales, policentros, Minsa-Capsi, centros de salud y puestos transitorios— estarán en funcionamiento, informó el Ministerio de Salud. De estos espacios, 84 funcionarán las 24 horas del día, incluidos los 21 hospitales; 24 instalaciones tendrán horario extendido y el resto operará en su horario regular.

La jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud del Minsa, María Joannou, explicó que la institución se mantiene en Alerta Azul con miras a la conmemoración de la Semana Santa, por lo que dispondrán de 121 vehículos, entre carros de emergencia y ambulancias; de estos, 36 cuentan con soporte vital avanzado. Además, en esta Alerta Azul participarán 2,200 funcionarios, incluyendo personal médico y administrativo.

“El Viernes Santo y el Domingo de Resurrección habrá una reducción del 10% en la operatividad de algunas instalaciones de salud; sin embargo, el resto se mantendrá en funcionamiento”, aclaró la funcionaria.

El Minsa recomienda a las personas que se desplacen al interior del país seguir las siguientes medidas de prevención:

Mantenerse hidratados y protegerse del sol ante las altas temperaturas anunciadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Evitar la exposición directa al sol de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y utilizar bloqueador solar.

Mantener las medidas de prevención y autocuidado ante los virus respiratorios.

Utilizar repelente de mosquitos ante los casos de dengue registrados en el país.