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Instalaciones de salud del Minsa en Alerta Azul durante la Semana Santa

Instalaciones de salud del Minsa en Alerta Azul durante la Semana Santa
Redacción Web
30 de marzo de 2026

Durante la Semana Santa, 137 instalaciones de salud —entre hospitales, policentros, Minsa-Capsi, centros de salud y puestos transitorios— estarán en funcionamiento, informó el Ministerio de Salud. De estos espacios, 84 funcionarán las 24 horas del día, incluidos los 21 hospitales; 24 instalaciones tendrán horario extendido y el resto operará en su horario regular.

La jefa nacional del Departamento de Emergencias en Salud del Minsa, María Joannou, explicó que la institución se mantiene en Alerta Azul con miras a la conmemoración de la Semana Santa, por lo que dispondrán de 121 vehículos, entre carros de emergencia y ambulancias; de estos, 36 cuentan con soporte vital avanzado. Además, en esta Alerta Azul participarán 2,200 funcionarios, incluyendo personal médico y administrativo.

“El Viernes Santo y el Domingo de Resurrección habrá una reducción del 10% en la operatividad de algunas instalaciones de salud; sin embargo, el resto se mantendrá en funcionamiento”, aclaró la funcionaria.

El Minsa recomienda a las personas que se desplacen al interior del país seguir las siguientes medidas de prevención:

Mantenerse hidratados y protegerse del sol ante las altas temperaturas anunciadas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Evitar la exposición directa al sol de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y utilizar bloqueador solar.

Mantener las medidas de prevención y autocuidado ante los virus respiratorios.

Utilizar repelente de mosquitos ante los casos de dengue registrados en el país.

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