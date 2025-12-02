Inician talleres “Escuela para Padres” del Meduca

Este martes, 2 de diciembre, se iniciaron los talleres Escuela para Padres ‘Escuchar para Sanar’, los cuales se realizarán hasta el 5 de diciembre de manera presencial, en cada centro educativo de las 16 regiones educativas del país, informaron del Ministerio de Educación (Meduca).

El seminario de este martes se desarrolla en las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito.

Todos los talleres serán en turnos matutino, de 10:00 a.m., a 12:00 mediodía, y vespertino, de 3:30 p.m., a 5:30 p.m.

De acuerdo con el Meduca, el miércoles, 3 de diciembre, les corresponderá a las regiones educativas de Coclé, Herrera, Colón y Veraguas; mientras que, el jueves 4, a Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos y Darién y, por último, el viernes 5, les tocará a las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá Wounaan y Gunayala.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, indicó que “participar en el Taller Escuela para Padres no debe ser obligatorio, debe ser una necesidad en la que le damos herramientas a los padres, para empezar a construir las bases de una relación que podría ser el éxito de un ser humano”.

Del Meduca se indicó que los horarios y las modalidades de los talleres serán enviados por cada centro educativo, a través de una convocatoria.

Explicaron que, “si el acudiente principal no puede asistir, puede ir en su representación el segundo acudiente, quien se encuentra registrado en el plantel escolar y, si el segundo no puede asistir, puede autorizar a un familiar cercano. En ambos casos se debe presentar una nota de autorización y copia de la cédula del acudiente principal”.

“Si la persona es acudiente de varios hijos, puede asistir a un solo taller en el centro educativo de su conveniencia, pues el tema del taller es el mismo en todo el país”, agregaron.