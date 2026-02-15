Incumple medida cautelar y es aprehendido en el culeco

Un hombre de 32 años fue puesto a órdenes de las autoridades correspondientes por unidades de la Policía Nacional, tras detectarse que infringía una medida cautelar.

El ciudadano, quien mantenía el beneficio de libertad vigilada por estudio, fue ubicado en un punto de control de acceso al área de los culecos en el Parque 8 de Diciembre, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

De acuerdo con el informe oficial, la acción se dio como parte de los operativos de seguridad que se desarrollan durante las festividades de Carnaval en todo el país.

La Policía Nacional informó además que mantiene la supervisión en las áreas donde se realizan actividades masivas y que, desde el inicio del evento, se han efectuado más de 200 mil verificaciones a nivel nacional como parte de las acciones preventivas.