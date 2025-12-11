Incorporan al programa Ángel Guardián a Uriel Esteban, el pequeño guerrero herrerano

Uriel Esteban Campos Ibarra, un niño de dos años que enfrenta múltiples condiciones de salud de alta complejidad y que ya ha debido someterse a una cirugía de corazón abierto, fue incluido al programa Ángel Guardián, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), informaron de la entidad.

Uriel, que presenta una condición genética que implica una copia extra del cromosoma 21, forma parte de los 150 nuevos beneficiarios con discapacidad severa incluidos recientemente en Ángel Guardián, un programa que actualmente atiende a 19,831 personas mediante desembolsos trimestrales que superan los B/. 4.7 millones.

El menor reside junto a su familia en la comunidad de Boca Parita, corregimiento de Monagrillo, en la provincia de Herrera, donde hace una semana recibió, a través de su madre Ana Ibarra Rodríguez, la Tarjeta Clave Social que le permitirá acceder a la transferencia monetaria condicionada.

Rodríguez agradeció al MIDES por la inclusión de su hijo en el programa, explicando que este apoyo será fundamental para cubrir gastos médicos y alimenticios indispensables por su condición.

Añadió que “Uriel ha pasado más de un año hospitalizado, demostrando una fortaleza extraordinaria a su corta edad. Su delicado estado de salud requiere el uso permanente de oxígeno”. “Estoy orgullosa de mi hijo, porque en cada prueba demuestra que quiere vivir. Es un sacrificio grande, pero lo hacemos con amor”, expresó.

Para sus hermanos Grace y Adán y su padre Adán, Uriel es motivo de orgullo, pues cada día les demuestra que nunca hay que dejar de luchar.

El caso de Uriel sensibilizó a la provincia de Herrera, donde numerosas personas contribuyeron a través de las redes sociales para apoyar su recuperación. El Gobierno Nacional también se sumó a esta causa, construyendo una vivienda con las adecuaciones necesarias para garantizar su calidad de vida.

La directora del MIDES en Herrera, Miriam Vásquez, señaló que “Ángel Guardián es un programa noble dirigido a panameños con condiciones de salud complejas, como las que enfrenta Uriel”.