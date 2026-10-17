Incidente con arma de fuego deja dos heridos y el cierre temporal del centro de salud en Veracruz

El Centro de Salud de Veracruz, en Arraiján, Panamá Oeste, permanecerá cerrado mañana domingo 18 de octubre y la atención al público se retomará el lunes 19 de octubre, tras reportarse un incidente con arma de fuego, que dejó a dos personas heridas.

La Región Metropolitana de Salud del Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó aproximadamente a la 1:00 p.m. de este sábado dos personas heridas tras registrarse disparos en circunstancias que no fueron detalladas por la entidad.



Tras el hecho, estas personas recibieron atención médica inmediata por parte del personal de turno del centro de salud.

Después de ser estabilizadas, ambas fueron trasladadas en la ambulancia del centro de salud hacia el Hospital Santo Tomás, con el acompañamiento de uniformados de la Policía Nacional.

El Minsa reiteró que la atención se retomará el lunes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., pues el domingo se realizarán reparaciones al local.

Durante el cierre, la entidad recomienda a las personas que necesiten atención médica acudir a la instalación de salud más cercana.