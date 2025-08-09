Incendio en Zona Libre Mall, en Río Sereno, Chiriquí

Las labores de extinción de un incendio de gran magnitud siguen en la frontera entre Panamá y Costa Rica, en la zona regional Bugaba.



Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP), el fuego ha afectado las instalaciones del centro comercial Zona Libre Mall, ubicado en el área fronteriza de Río Sereno, provincia de Chiriquí.

En el lugar trabajan 12 unidades de la Zona Regional de los bomberos de Bugaba, apoyadas por dos camiones de extinción enviados desde Costa Rica.



Ambas brigadas combaten las llamas desde sus respectivos lados de la frontera.

En la escena también se encuentran ambulancias y personal de los Servicios de Atención Médica Prehospitalaria (SAMER), preparados para atender cualquier emergencia.

Por el momento no se reportan heridos ni víctimas.