Incautan 467 paquetes de presunta droga al sur de Punta Burica

Unidades de la Aeronaval decomisaron 467 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un operativo desarrollado al sur de Punta Burica, en el marco de la Operación Escudo Protector, como parte de las acciones de vigilancia y control del tráfico marítimo ilícito en aguas territoriales panameñas.

Desde la institución informaron que el hallazgo se produjo mientras realizaban labores de patrullaje, en las que detectaron varios sacos sospechosos que se encontraban flotando a la deriva en el mar. Tras ubicar los sacos, procedieron a asegurar el área y efectuar las maniobras de verificación, logrando recuperar 17 sacos debidamente embalados que posteriormente fueron trasladados para su inspección.

Asimismo, destacaron que, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, los sacos fueron llevados a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde se realizó el conteo correspondiente, confirmándose un total de 467 paquetes de presunta sustancia ilícita.

Con esta incautación, la institución suma 18.4 toneladas decomisadas durante el presente año, resultado de 17 operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.