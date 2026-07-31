Incautan 245 paquetes de presunta droga ocultos en caleta subterránea en el Archipiélago de las Perlas

Un total de 245 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) durante una operación antidrogas desarrollada en isla Casaya, en el Archipiélago de las Perlas.

La incautación fue posible gracias a labores de inteligencia y patrullajes realizados por las unidades aeronavales, que permitieron localizar una caleta subterránea donde permanecían ocultos varios sacos con la presunta droga.

Tras el hallazgo, y en coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá, los sacos fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se efectuó el conteo oficial, confirmándose un total de 245 paquetes.

De acuerdo con estadísticas del Senan, en lo que va de 2026 la institución ha logrado incautar 43,877 paquetes de presuntas sustancias ilícitas mediante 76 operaciones ejecutadas en distintos puntos del territorio nacional.