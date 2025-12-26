Incautan 240 paquetes de drogas en Los Santos

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional informó de la aprehensión de 191 personas e incauto 240 paquetes de drogas, a nivel nacional.De las aprehensiones, 73 son por oficio, 91 por faltas administrativas, 15 en flagrancia, cinco por microtráfico y siete por narcotráfico.En coordinación con la Ministerio Público se ubicaron ocho sacos con 240 paquetes de presunta droga en Playa Toro, distrito de Pedasí. Durante esta operación, aprehendimos a siete personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad colombiana.Se realizaron cinco diligencias de allanamiento, se decomisaron 11 armas de fuego, 199 municiones, B/. 2,424.00 dinero en efectivo, sobrecitos de diversas sustancias ilícitas entre estas marihuana y cocaína. Además, un auto fue recuperado.En tanto se colocaron 741 infracciones de tránsito: 136 fueron por exceso de velocidad, 23 fueron por luces no adecuadas, 25 por licencia vencida, cinco por hablar por celular y 30 por embriaguez comprobada. Adicional, se remolcaron 105 vehículos por diversas causas.