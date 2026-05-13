Inauguran cumbre de biovigilancia en el Canal

ML | El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, inauguró ayer la Conferencia de BioVigilancia en el Canal de Panamá, evento que reunió a autoridades panameñas, especialistas internacionales, representantes del Comando Sur de EE.UU. y de la University of Miami Miller School of Medicine, para abordar temas de seguridad sanitaria, vigilancia epidemiológica y protección de la vía interoceánica.

En la actividad participaron la primera Dama de la República de Panamá, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha y el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.

“Estamos trabajando para proteger nuestro hemisferio contra amenazas biológicas. En colaboración con Comando Sur y el Instituto de Salud Global de la Universidad de Miami, trabajamos para detectar, disuadir y derrotar peligros antes de que lleguen a nuestras fronteras”, expresó el diplomático.