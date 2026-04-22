INADEH gradúa a 260 marinos ordinarios para el sector

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) dio a conocer que graduó a 260 nuevos marinos ordinarios formados en los centros de Bonifacio Pereira (El Chorrillo), Tocumen y Colón, quienes se incorporan al mercado laboral en un contexto de demanda en el sector marítimo.

De acuerdo con la entidad, el programa de Marino Ordinario contempla más de 500 horas de formación, en las que “se combinan teoría y práctica en áreas como maniobras, mantenimiento de buques, normas de seguridad, trabajo en equipo, inglés técnico y una fase de práctica laboral en entornos reales”.

Durante el proceso de capacitación, los participantes adquieren habilidades clave para el trabajo en el mar. Según la información oficial, desarrollan “competencias esenciales para el trabajo en el mar, como la capacidad de seguir instrucciones con precisión, actuar bajo presión y operar en equipo, habilidades alineadas con los estándares del sector marítimo internacional”.

Las autoridades indicaron que este grupo de graduandos representa “un aporte directo al fortalecimiento de la plataforma logística del país”, al considerar que el recurso humano capacitado es un factor determinante en la actividad marítima.