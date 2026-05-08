Imputan cargos por presunto peculado al exrepresentante de San Francisco; Vamvas reacciona

La representante de San Francisco, Serena Vamvas, reaccionó tras la imputación de cargos por el presunto delito de peculado contra el exrepresentante del corregimiento, Carlos Pérez Herrera, en el marco de una investigación por el manejo de fondos públicos.

Vamvas reiteró su llamado a que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, mientras el proceso judicial continúa su curso.

En la audiencia de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares personales, realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) del Primer Circuito Judicial de Panamá, la jueza de garantías Karolina Santamaría dio por formulada la imputación de cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado, contra el exrepresentante y el extesorero de la Junta Comunal de San Francisco para el período 2019-2024.

En ese sentido, a solicitud del Ministerio Público y sin objeciones de la defensa, la jueza de la causa impuso a ambos imputados las medidas cautelares de reporte periódico dos veces al mes, impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a las instalaciones de la Junta Comunal de San Francisco, y la prohibición de acercarse y comunicarse con los beneficiarios de los cheques bajo investigación, informaron del Órgano Judicial.