Imputan cargos a dos hombres por el homicidio de Esteban De León Osorio

En una audiencia de garantías realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, un juez declaró legal la aprehensión e imputó cargos por homicidio agravado y robo agravado a dos hombres presuntamente vinculados con la muerte del joven Esteban Danilo De León Osorio, de 25 años.

Ambos sospechosos permanecerán bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

El fiscal Jorge Luis Ferguson Araúz explicó que durante la audiencia se presentaron evidencias que vinculan a los imputados con el crimen, entre ellos un hombre apodado “Tatín”.

Ferguson añadió que aún no se tiene una fecha exacta para la presentación de los resultados de la necropsia, aunque se ha establecido un plazo para su divulgación oficial.

Durante la audiencia, la madre del joven también estuvo presente y exigió justicia por la muerte de su hijo, quien era recordado por familiares y amigos como un joven alegre y carismático.

De León Osorio había sido reportado como desaparecido desde el 31 de octubre, y días después su vehículo fue hallado incendiado en el sector de Pacora. El 5 de noviembre, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo envuelto en sábanas y plásticos detrás de una iglesia en el sector 3 de Las Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre, hecho que causó conmoción en la comunidad.

El Ministerio Público sigue con las diligencias para esclarecer completamente el caso y determinar la responsabilidad de los involucrados.