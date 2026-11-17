Paola Rincón, pareja sentimental del exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue imputada este martes 17 de noviembre por presunto enriquecimiento injustificado.

Conforme al reporte, como medidas cautelares, se le impuso la prohibición de salir del país y la obligación de reportarse periódicamente.

De acuerdo con el Ministerio Público, Rincón habría supuestamente colaborado en el encubrimiento del presunto enriquecimiento injustificado de Oliva durante el período comprendido entre 2019 y 2024.

Oliva fue imputado por este mismo delito en mayo de 2026 y actualmente enfrenta un proceso judicial por el que está próximo a vencer el plazo de seis meses establecido para la investigación.