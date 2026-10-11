Impha prevé lluvias y tormentas en varias provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes durante la tarde de este domingo, 11 de octubre, en varias regiones del país, debido a efectos locales y al calentamiento diurno.

De acuerdo con la actualización del pronóstico emitida a las 12:51 p.m., en el Caribe se esperan lluvias en Colón, Guna Yala, Bocas del Toro, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé. Para la noche, se prevén precipitaciones intermitentes en esta vertiente, con posibles tormentas ocasionales desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro.

En el Pacífico, los aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes podrían registrarse en Panamá Este, Darién, las comarcas Emberá Wounaan, Veraguas, Chiriquí y la región de Azuero. En Coclé, Panamá Oeste y la región metropolitana se esperan lluvias con tormentas aisladas o puntuales.

Durante la noche, las condiciones lluviosas se concentrarán en las zonas costeras del sur de Azuero, el golfo de Chiriquí, el occidente de Chiriquí, el golfo de Panamá, las costas de Panamá Este y Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 31 °C en el Caribe, y entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico. En las montañas y la cordillera Central se esperan temperaturas de entre 18 °C y 25 °C.

En cuanto a las condiciones marítimas, el IMHPA prevé olas de entre 1 y 1.4 metros en el litoral Caribe, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 0.8 y 1.2 metros.

Además, los índices de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre niveles altos y muy altos, de 8 a 10. Ante estas condiciones, se recomienda a la población seguir las indicaciones y medidas de prevención del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).