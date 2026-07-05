IMPHA advierte riesgo de inundaciones y deslizamientos por intensas lluvias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) actualizó y extendió el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas para todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos, el cual permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m., del 6 de julio.

De acuerdo con la entidad, la medida responde a la persistencia de una fuerte inestabilidad atmosférica provocada por la interacción de varios sistemas meteorológicos, entre ellos áreas de baja presión, ejes de vaguada, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y el paso de la onda tropical N.° 20, previsto entre el domingo y el lunes.

El IMHPA explicó que estas condiciones favorecerán la ocurrencia de nuevos periodos de lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en distintas regiones del país.

Según el pronóstico, se esperan acumulados diarios de lluvia entre 30 y 100 milímetros. En un periodo de tres días, los registros podrían alcanzar entre 90 y 300 milímetros en algunas zonas.

La institución advirtió que las precipitaciones aumentan el riesgo de deslizamientos de tierra, escorrentías superficiales y el incremento significativo en los niveles de ríos y quebradas.

Ante esta situación, el IMHPA exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar las medidas de prevención necesarias y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de seguridad y protección civil.