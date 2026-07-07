IMHPA advierte al Gabinete sobre el déficit de lluvias y el calor extremo por el fenómeno de El Niño

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, presentó un informe al Consejo de Gabinete en el que advirtió que el fenómeno de El Niño podría provocar un marcado déficit de lluvias, un aumento de las temperaturas del aire y la elevación de la sensación térmica entre julio y diciembre de 2026.

Los modelos internacionales indican una probabilidad superior al 95% de que estas condiciones se mantengan durante los próximos meses.

Actualmente, se pronostica de julio a diciembre de 2026 el predominio de un déficit de lluvias a nivel nacional, con reducciones de hasta el 55%. Además, entre julio y principios de agosto podrían presentarse períodos secos asociados con calor extremo, donde la mayoría de los modelos estadísticos estiman que las temperaturas del aire aumentarán entre 1 y 3 grados centígrados.

Se explica, además, que los años que presentaron un comportamiento similar en los patrones climáticos de enero a junio son 1997, 2002 y 2023, periodos en los que El Niño alcanzó una intensidad de fuerte a muy fuerte durante el trimestre de septiembre a noviembre.

El IMHPA declaró oficialmente el evento de El Niño el 12 de mayo de 2026, seguido por la NOAA el 12 de junio del mismo año.