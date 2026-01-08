Ifarhu abre el lunes el Concurso General de Becas 2026 con más de $50 millones

A partir de este lunes, 12 de enero, abre el Concurso General de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), anunció el director de la entidad Carlos Godoy.

El funcionario informó que, “que para este concurso este año se tiene proyectado más de 50 millones de dólares”.

El director recomendó ingresar en la página del concurso desde las 9 de la mañana, la cual estará vigente hasta el 23 de enero.

“Los estudiantes de primaria, premedia y media de escuela oficiales y particulares pueden aplicar. En tanto, para el nivel universitario, es para el sector oficial”, explicó Godoy.

En el caso de las zonas de difícil acceso (sin internet) se tendrá un periodo de trámite especial.